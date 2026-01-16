terranuova traiana domenica sul campo del cannara

Domenica, il Terranuova Traiana scenderà in campo contro il Cannara nella 20ª giornata del campionato di Serie D, Girone E. Dopo il pareggio interno contro lo Scandicci, la squadra si prepara a proseguire il percorso nel girone di ritorno. L’incontro rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica e proseguire con continuità nel campionato.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Dopo il pareggio interno maturato contro lo Scandicci, il Terranuova Traiana è pronto a tornare in campo per affrontare il Cannara nel match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie D, Girone E, nonché terzo appuntamento del girone di ritorno. I biancorossi guidati da mister Marco Becattini stanno attraversando un avvio di 2026 positivo, caratterizzato da continuità di risultati, e puntano a prolungare la propria striscia di imbattibilità con l’obiettivo dichiarato di avvicinarsi alla soglia dei 40-41 punti, considerata il traguardo utile per centrare la salvezza diretta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

