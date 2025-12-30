Volley Perugia vince il braccio di ferro con Civitanova Verona e Piacenza promosse in Coppa Italia
Nel quarto di finale della Coppa Italia 2026 di volley maschile, Perugia si è imposta su Civitanova, mentre Verona e Piacenza si sono qualificate alla Final Four di Bologna, in programma il 7-8 febbraio. Le teste di serie hanno confermato le aspettative, garantendo un percorso competitivo verso la fase finale del torneo.
Le teste di serie non hanno deluso le aspettative negli ultimi quarti di finale della Coppa Italia 2026 di volley maschile, meritandosi così la qualificazione alla Final Four che andrà in scena a Bologna nel weekend del 7-8 febbraio. L’attesa era tutta per il big match tra Perugia e Civitanova: i Block Devils si sono imposti per 3-1 (25-17; 22-25; 25-22; 25-16), riuscendo a rimettersi in moto dopo aver perso il secondo set e superando la Lube, che era data in ottima forma dopo aver infilato dei risultati positivi in campionato. A trascinare i Campioni del Mondo, sempre diretti brillantemente da Simone Giannelli, sono stati soprattutto l’opposto Wassim Ben Tara (18 punti) e gli schiacciatori Oleh Plotnytskyi (15) e Kamil Semeniuk (14), brillanti anche i centrali Agustin Loser (9, 3 muri) e Sebastian Solé (8, 2 muri). 🔗 Leggi su Oasport.it
