A Bologna sabato si gioca la Final Four di Coppa Italia di pallavolo maschile. Le semifinali vedranno Trento affrontare Piacenza e Verona sfidare Perugia, con in campo i campioni del mondo. La competizione si prepara a entrare nel vivo, con il primo match che scatterà alle 15.

È partito il conto alla rovescia in vista della Final Four di Coppa Italia della Superlega maschile: sabato, a partire dalle 15.30, le semifinali Trento-Piacenza e Verona-Perugia, domenica alle 18 la finalissima. Si giocherà all’ Unipol Arena di Casalecchio: "Sarà la decima volta che disputeremo la manifestazione a Bologna, l’ottava all’Unipol Arena. E sarà manifestazione da record", ha dichiarato il presidente della Lega volley maschile Massimo Righi, ieri al palazzo della Regione Emilia Romagna, a Bologna, dove è stata battezzata la final four. In primis record di incassi, perché restano 400 biglietti per le semifinali di sabato, mentre per la finalissima il palazzetto è già sold out. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A Bologna sabato semifinali Trento-Piacenza e Verona-Perugia. Coppa Italia, final four da record: "In campo i campioni del mondo»

Approfondimenti su Final Four

Nel quarto di finale della Coppa Italia 2026 di volley maschile, Perugia si è imposta su Civitanova, mentre Verona e Piacenza si sono qualificate alla Final Four di Bologna, in programma il 7-8 febbraio.

La Coppa Italia di Superlega maschile 2025 si avvicina alle fasi decisive con i quarti di finale, in programma tra il 29 e il 30 dicembre.

