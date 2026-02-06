Docenti neoassunti 2025 12 ore di Laboratori formativi su Scuola Futura | quali corsi scegliere? LE FAQ

Gli insegnanti appena assunti devono affrontare un percorso di formazione che si svolge durante il primo anno di lavoro. La circolare n. 95371 dell’11 dicembre 2025 spiega chiaramente gli step da seguire, inclusi i 12 ore di laboratori formativi su Scuola Futura. Ora i docenti devono scegliere i corsi più adatti, tra le tante opzioni disponibili, per prepararsi al meglio al loro primo anno di prova.

I docenti neoassunti per l'anno scolastico 202526 sono invitati a partecipare ai laboratori formativi, un percorso di 12 ore dedicato al loro sviluppo professionale.

Scuola Futura presenta tre nuovi percorsi formativi dedicati ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Un’informazione per chi saprà rispondermi: prima dell’apertura della Piattaforma ho svolto un corso su SOFIA, “Scuola inclusiva in azione”. Posso caricare questo attestato su INDIRE oppure valgono solo i corsi di Futura facebook