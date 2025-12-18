Su Scuola Futura tre corsi per docenti della scuola secondaria su orientamento e tutoraggio

Scuola Futura presenta tre nuovi percorsi formativi dedicati ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Questi corsi, sviluppati in collaborazione con INDIRE, offrono strumenti e strategie innovative su orientamento e tutoraggio, supportando gli insegnanti nel loro ruolo di guida e accompagnamento degli studenti. Un’opportunità preziosa per potenziare le competenze professionali e favorire un percorso scolastico più efficace e inclusivo.

INDIRE ha reso disponibili su Scuola Futura tre percorsi formativi rivolti agli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Le proposte si collegano alle Linee Guida per l'Orientamento (DM 3282022) e puntano a rafforzare le competenze professionali dei docenti impegnati nell'accompagnare gli studenti nelle scelte scolastiche e formative.

