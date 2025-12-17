Docenti neoassunti 2025 26 devono partecipare ai laboratori formativi 12 ore

I docenti neoassunti per l'anno scolastico 2025/26 sono invitati a partecipare ai laboratori formativi, un percorso di 12 ore dedicato al loro sviluppo professionale. Questo periodo di formazione e prova rappresenta un'importante occasione per consolidare competenze, confrontarsi con colleghi e prepararsi al meglio alle sfide del nuovo ruolo. Un momento fondamentale per avviare con successo la carriera docente.

