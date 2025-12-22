Nel primo pomeriggio l’incidente per cause da dettagliare. L’autocisterna impiegata per il trasporto di vino era in marcia fra Oria e Cellino San Marco. È finita fuori controllo, oltre la sede stradale, è si è capovolta. Intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e per spostare l’autotreno (impiegata anche una gru) nonché di carabinieri e polizia locale. Il conducente dell’autocisterna non ha subìto conseguenze dal sinistro. L'articolo Oria-Cellino San Marco: fuori strada e ribaltata autocisterna per il trasporto del vino Intervento dei vigili del fuoco proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

