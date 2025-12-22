Oria-Cellino San Marco | fuori strada e ribaltata autocisterna per il trasporto del vino Intervento dei vigili del fuoco
Nel primo pomeriggio l’incidente per cause da dettagliare. L’autocisterna impiegata per il trasporto di vino era in marcia fra Oria e Cellino San Marco. È finita fuori controllo, oltre la sede stradale, è si è capovolta. Intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e per spostare l’autotreno (impiegata anche una gru) nonché di carabinieri e polizia locale. Il conducente dell’autocisterna non ha subìto conseguenze dal sinistro. L'articolo Oria-Cellino San Marco: fuori strada e ribaltata autocisterna per il trasporto del vino Intervento dei vigili del fuoco proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
