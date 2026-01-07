Frana a Frosinone | strada bloccata e fuga di gas intervento di Polizia e Vigili del Fuoco

A Frosinone, una frana ha causato la chiusura di una strada e una fuga di gas, richiedendo l’intervento di Polizia e Vigili del Fuoco. Le intense piogge delle ultime ore hanno aggravato la situazione, rendendo necessarie operazioni di sicurezza e soccorso per garantire l’incolumità pubblica e ripristinare la situazione.

Le emergenze correlate alle incessanti piogge, che hanno colpito anche nella giornata di ieri il territorio di Frosinone, hanno determinato l'intervento della Polizia di Stato che istituzionalmente è deputata, tra l'altro, all'attività di pubblico soccorso.Nella mattinata di ieri, la Volante.

