Francesca Albanese e Christophe Cotteret a Napoli per presentare Disunited Nations

A Napoli, si tiene il secondo appuntamento del tour italiano dedicato a “Disunited Nations”, il documentario diretto da Christophe Cotteret e distribuito da Mescalito Film. Il film analizza il ruolo dell’ONU nel contesto del conflitto a Gaza, offrendo una riflessione sulle sfide umanitarie e politiche in questa regione. L’evento vede la presenza di Francesca Albanese e Christophe Cotteret, contribuendo a un approfondimento informativo e critico sulla questione.

Napoli ospita il secondo appuntamento del tour italiano di presentazione di "Disunited Nations", il documentario diretto dal regista francese Christophe Cotteret e distribuito in Italia da Mescalito Film, che descrive l'azione dell'ONU durante il genocidio a Gaza. La proiezione serale, in.

