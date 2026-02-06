Disintermediare logora Come il populismo ha contagiato i sindacati

Negli ultimi anni i sindacati italiani si sono trovati a fare i conti con una perdita di peso e credibilità. Le proteste e le trattative di sempre sembrano aver perso efficacia, travolte dal populismo che ha preso piede anche nel mondo del lavoro. Molti lavoratori non si riconoscono più nelle rappresentanze tradizionali e cercano nuove forme di tutela. La situazione rischia di indebolire ancora di più il ruolo degli organismi storici, lasciando spazio a approcci più diretti e spesso più estremi.

Negli ultimi anni centinaia di pamphlet si accumulano per descrivere che cosa siano, davvero, le nuove forze populiste che hanno mandato gambe all'aria i vecchi partiti tradizionali di ogni diverso sistema politico. E' meno diffusa una lettura trasversale del fenomeno. Eppure l'ondata populista non investe solo la democrazia liberale dei diritti, si nutre innanzitutto di malessere economico e sociale. In sua assenza, sarebbe impossibile ai populisti mietere successi con il mantra che li accomuna tutti: popolo contro élite, difesa della comunità nazionale dal globalismo, i "veri americani, i "veri francesi", i "veri tedeschi", i "veri spagnoli", i "veri italiani" da difendere contro tutta la "spazzatura di immigrati" per dirla con Trump.

