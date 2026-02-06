Discariche abusive calcinacci e lavatrici gettati ovunque | nel Lazio 4 reati ambientali al giorno

A Roma e nel Lazio si registrano più di 4 reati ambientali ogni giorno. Le discariche abusive, i calcinacci e le lavatrici abbandonate sono ormai all’ordine del giorno. La situazione si aggrava con oltre 7 illeciti amministrativi quotidiani. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, spesso sfocia in azioni criminali come i roghi tossici, e rappresenta una delle piaghe più gravi della regione. A parlare sono le forze dell’ordine, che cercano di contrastare questa emergenza quotidiana.

Oltre 4 reati ambientali al giorno a Roma e oltre 7 illeciti amministrativi al giorno. La più grande piaga del Lazio è "l'abbandono incontrollato dei rifiuti, fenomeno diffuso che spesso degenera nella pratica criminale dei roghi tossici", a dirlo sono il generale Gianpiero Andreatta, comandante della regione carabinieri forestali Lazio, durante la presentazione dei risultati dell'attività operativa svolta nella regione durante lo scorso anno. I carabinieri forestali in forza ai reparti presenti in regione, nel corso dell'intero anno 2025, hanno svolto 81.310 controlli, contestando 1.

