Melito nel 2025 svolta ambientale | raccolta differenziata dal 15 al 41% Bonificate piscine e discariche abusive

Nel 2025, Melito ha migliorato significativamente la gestione ambientale, con la raccolta differenziata che è passata dal 15 al 41%. Sono state inoltre bonificate piscine e discariche abusive, contribuendo al risanamento del territorio. La Commissione Straordinaria ha posto la tutela ambientale al centro dell’azione amministrativa, avviando interventi concreti per un territorio più salubre e sostenibile.

Bilancio positivo nel 2025 per Melito sul fronte ambientale. La Commissione Straordinaria che guida il Comune ha messo il risanamento del territorio tra le priorità assolute della propria azione amministrativa, avviando negli ultimi due anni una serie di interventi mirati che stanno producendo risultati concreti.

