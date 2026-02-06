Diritti del lavoro in Italia | tra conquiste e nuove sfide

Questa sera ad Avellino, alle 18, presso la sede dello SPI CGIL, si tiene un incontro pubblico sul tema “Conflitti sociali e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana”. Il Movimento 5 Stelle ha organizzato l’evento, che affronta le sfide ancora aperte nel mondo del lavoro e le recenti battaglie dei lavoratori italiani. La serata si presenta come un momento di confronto tra cittadini, rappresentanti sindacali e politici, per analizzare le nuove tensioni e le possibili soluzioni.

In data 12 febbraio 2026 alle ore 18,00, ad Avellino, presso la sede dello SPI CGIL in viale Italia 40, il Gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle ha organizzato un incontro pubblico sul tema "CONFLITTI SOCIALI E DIRITTO DEL LAVORO NELL'ITALIA REPUBBLICANA"

