le nuove sfide della telemedicina studenti del biomedicale al lavoro

Gli studenti dell’Its Biomedicale, che hanno partecipato al Tele Community Lab, hanno sviluppato un nuovo modello di welfare di comunità che rilancia la telemedicina superando la scarsa copertura internet e la limitata interoperabilità tra le piattaforme software oggi impiegate. L’integrazione di sistemi di telemedicina viene riconosciuta come una leva strategica capace di uniformare i processi, facilitare il lavoro degli operatori sanitari e migliorare il coordinamento con i caregiver. L’evento che si è tenuto al Tecnopolo di Mirandola ha rappresentato il momento finale di un percorso iniziato nel 2024 e sviluppato attraverso attività che hanno coinvolto professionisti sanitari, caregiver e aziende del territorio dotate di tecnologie utili alle tematiche affrontate, tra cui la medicazione delle ferite a domicilio e il teleconsulto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it