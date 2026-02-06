DIRETTA | Cesena Pescara Guidi e Magni in campo dal 1' I nuovi acquisti partono dalla panchina
Al Manuzzi il Cesena riceve il Pescara nell’anticipo della 23a giornata di Serie B. I bianconeri cercano il primo successo casalingo dell’anno nuovo, dopo aver perso quattro delle ultime cinque partite. Guidi e Magni sono in campo dal primo minuto, anche se i nuovi acquisti partono in panchina. La partita si presenta subito difficile per il Cesena, che vuole mettere fine a un lungo digiuno di vittorie davanti ai propri tifosi.
DIRETTA - Cesena-Juve Stabia 0-0, gira l'influenza: Frabotta neanche in panchina. Esordio da titolare per Guidi
"Critica irrispettosa", un turno di squalifica per Mignani: non sarà in panchina per Cesena-Pescara
L’allenatore del Cesena, Michele Mignani, non guiderà la squadra domani sera nel match contro il Pescara.
Argomenti discussi: Avellino-Cesena 3-1: risultato finale e highlights.
Diretta Cesena Pescara/ Streaming video tv: c’è bisogno di ritrovare i tre punti (Serie B, 6 febbraio 2026)Diretta Cesena Pescara, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Manuzzi per il ventitreesimo turno della Serie B, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net
Diretta Cesena-Pescara: dove vedere la partitaVenerdì 6 febbraio si gioca Cesena-Pescara, gara valida per la 24a giornata di Serie B 2025-2026. Dove poter vedere la partita ... abruzzonews.eu
TvSei. . Pescara a Cesena senza Insigne. Gara da fresco ex per Corazza Questa sera alle 20:30 il Pescara giocherà a Cesena senza Insigne che ieri non è stato convocato in accordo con lo staff tecnico per proseguire un percorso di recupero individuale in vi facebook
Cils è match sponsor di Cesena-Pescara La cooperativa sociale multiservizi attiva dal 1974 abbinerà il proprio marchio alla gara che aprirà la 23^ giornata del campionato serie BKT Il comunicato ufficiale tinyurl.com/cils-match-spo… #DAIBURDE x.com
