Critica irrispettosa un turno di squalifica per Mignani | non sarà in panchina per Cesena-Pescara
L’allenatore del Cesena, Michele Mignani, non guiderà la squadra domani sera nel match contro il Pescara. La decisione arriva dopo una critica ritenuta irrispettosa, che gli ha valso un turno di squalifica. Mignani non sarà quindi in panchina, lasciando i suoi uomini a gestire la sfida senza la sua presenza.
L'allenatore del Cesena Michele Mignani non sarà in panchina nel delicato Cesena-Pescara di venerdì sera. Il tecnico bianconero dovrà scontare una giornata di squalifica comminata dal Giudice sportivo di serie B. Mignani è stato espulso nel corso di Avellino-Cesena, per proteste dopo il 2-1 degli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
