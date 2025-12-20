DIRETTA - Cesena-Juve Stabia 0-0 gira l' influenza | Frabotta neanche in panchina Esordio da titolare per Guidi

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15esimo: palla filtrante per Candellone, Zaro allunga la lunga leva ed evita problemidecimo minuto: serpentina di Adamo che viene steso e guadagna una punizione da posizione molto interessante. Palla murata dalla barrierasesto minuto: predominio territoriale delle Vespe che guadagnano il primo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

diretta cesena juve stabia 0 0 gira l influenza frabotta neanche in panchina esordio da titolare per guidi

© Cesenatoday.it - DIRETTA - Cesena-Juve Stabia 0-0, gira l'influenza: Frabotta neanche in panchina. Esordio da titolare per Guidi

Leggi anche: DIRETTA | Cesena-Mantova 3-2: Frabotta fa esplodere il Manuzzi

Leggi anche: DIRETTA - Spezia-Cesena 1-2, la doppietta di Frabotta ribalta il vantaggio iniziale dei liguri

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

B: il Venezia ferma il Monza, ok Cesena, Modena e Padova; Cesena-Juve Stabia, la presentazione del match e le probabili formazioni; Juventus - Roma in Diretta Streaming | IT; Calcio, cuore Cesena: sotto di due reti ribalta il Mantova e si riprende il terzo posto.

diretta cesena juve stabiaDIRETTA/ Cesena Juve Stabia (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie B, 20 dicembre 2025) - Serie B, Diretta Cesena Juve Stabia, streaming video tv: la terza in classifica ospita l'ottava in questa 17esima giornata di campionato (20 dicembre 2025) ... ilsussidiario.net

diretta cesena juve stabiaCesena-Juve Stabia come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Arbitro e VAR del match. sport.virgilio.it

LIVE – Cesena-Juve Stabia 0-0, inizia la gara - Il Cesena ospita la Juve Stabia per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B ... restodelcalcio.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.