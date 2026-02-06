Dinu Florin Craiu muore sul lavoro nel giorno del compleanno della figlia

Questa mattina a Cambiago, Dinu Florin Craiu è morto sul lavoro. L’uomo, di 57 anni, stava svolgendo il suo turno in fabbrica quando è stato vittima di un incidente. Era il giorno del compleanno della sua figlia, e lui aveva sperato di tornare a casa in tempo per festeggiare. Invece, la tragedia ha interrotto tutto. La gente del paese si stringe intorno alla famiglia, mentre gli investigatori cercano di capire cosa sia successo.

**Dinu Florin Craiu, 57 anni, muore sul lavoro nella fabbrica di Cambiago, il giorno del compleanno della propria figlia** Un uomo si sveglia, con la consapevolezza di andare a lavorare e di tornare a casa per festeggiare un compleanno. Non è così, però, per Dinu Florin Craiu. Il 6 febbraio 2026, nel giorno del suo compleanno, il 57enne rumeno era al lavoro in una fabbrica di Cambiago, nel milanese, e ha perso la vita in un incidente che lo ha colpito direttamente: un’ultima lama d’acciaio, improvvisamente sganciata, lo ha travolto. Era un uomo forte, con una storia che ha portato lontano dalla sua terra d’origine, Cluj-Napoca, fino a vivere negli anni in Italia, in una zona di Bergamo, e in particolare a Treviglio, dove aveva trascorso la sua vita lavorativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un operaio di 57 anni è morto travolto da una lastra mentre lavorava in una fabbrica di Cambiago.

Questa mattina si torna a parlare di incidenti sul lavoro nel Milanese.

