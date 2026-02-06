Dinu Florian Craiu l' ingegnere morto sotto una lastra mentre lavorava | l' incidente nel Milanese

Questa mattina si torna a parlare di incidenti sul lavoro nel Milanese. Dinu Florian Craiu, un ingegnere di 57 anni, è morto giovedì scorso dopo essere stato travolto da una lastra mentre lavorava alla Prismag di Cambiago. La scena si è svolta in pochi attimi, lasciando tutti senza parole. La vittima stava svolgendo le sue mansioni quando, per cause ancora da capire, una lastra gli è caduta addosso. Ora, le indagini cercano di chiarire cosa sia successo e se siano state rispettate le norme di sicurezza.

Dinu Florian Craiu era un ingegnere di 57 anni. È morto nella giornata di giovedì dopo un grave incidente sul lavoro alla Prismag, a Cambiago (Milano). Stando a una prima ricostruzione, il cinquantasettenne, di origine romena, stava trasportando alcune lamiere in acciaio con un macchinario quando è stata schiacciato da una delle lastre. Tutto è accaduto poco prima delle 8 in via Castellazzo, come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Per fare i rilievi sono arrivati gli ispettori dell'Ats insieme ai carabinieri. A rendersi conto di quanto era accaduto e a lanciare l'allarme sono stati i colleghi.

