Dilettanti si parte il 14 febbraio Team Hopplà squadra da battere Le toscane ai nastri di partenza
La stagione dilettanti inizia il 14 febbraio al Mugello Circuit. Le squadre sono pronte, con il Team Hopplà come favorita, e le toscane si preparano a scendere in pista. La doppia giornata di gare segna il via di un nuovo campionato che promette emozioni e sfide tra i piloti amatoriali.
Conto alla rovescia per la stagione dilettanti anticipata a metà febbraio con la due giorni del 14 e 15 al Mugello Circuit. Una decina le squadre toscane che svolgeranno attività con élite e U23, e tre di esse catalogate Continental hanno anche la possibilità di gareggiare fra i pro. Il Team Hopplà si presenta pur rinnovata, forte e agguerrita e le avversarie più temibili sono la MG Kvis Costruzioni e Ambiente e la Gragnano Sporting Club. Le squadre 2026 Bike Academy: Sica, Chiarucci, Nesi, D’Ulizia, Calcarella, Massoni, Orsolini, Cecchi. Ds Fulfini.. Futura Team Rosini: Banti, Cincinelli, Chiodarelli, Gallorini, Leone, Paganelli, Slanzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
