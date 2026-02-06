La stagione dilettanti inizia il 14 febbraio al Mugello Circuit. Le squadre sono pronte, con il Team Hopplà come favorita, e le toscane si preparano a scendere in pista. La doppia giornata di gare segna il via di un nuovo campionato che promette emozioni e sfide tra i piloti amatoriali.

Conto alla rovescia per la stagione dilettanti anticipata a metà febbraio con la due giorni del 14 e 15 al Mugello Circuit. Una decina le squadre toscane che svolgeranno attività con élite e U23, e tre di esse catalogate Continental hanno anche la possibilità di gareggiare fra i pro. Il Team Hopplà si presenta pur rinnovata, forte e agguerrita e le avversarie più temibili sono la MG Kvis Costruzioni e Ambiente e la Gragnano Sporting Club. Le squadre 2026 Bike Academy: Sica, Chiarucci, Nesi, D’Ulizia, Calcarella, Massoni, Orsolini, Cecchi. Ds Fulfini.. Futura Team Rosini: Banti, Cincinelli, Chiodarelli, Gallorini, Leone, Paganelli, Slanzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dilettanti, si parte il 14 febbraio. Team Hopplà squadra da battere. Le toscane ai nastri di partenza

Approfondimenti su Team Hopplà

Il corso per diventare guardia ecologica volontaria a Forlì sta per partire.

Il processo contro Giovanni Fileni, legale rappresentante delle società agricole Ponte Pio e Fileni, è previsto per martedì 27 gennaio al Tribunale di Ancona.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Team Hopplà

Argomenti discussi: Calciomercato dilettanti: ecco le ultime novità; Dilettanti - Programma e risultati degli anticipi di sabato 31 gennaio; Allenatore calpesta i piedi al direttore di gara: arriva la squalifica fino al 2028; Valle Caudina: il sogno di Michele convocato dalla Rappresentativa Nazionale Dilettanti under 16.

Podio Firenze Viareggio 1997 Simone Campagnari - Team Paultex Nicola Castaldo - Team Paultex Aldo Zanetti - G.S. Grassi - Mapei Inviateci le foto delle edizioni passate della Firenze Viareggio con un vostro ricordo particolare e le pubblicheremo dan facebook