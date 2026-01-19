Oppo lancia la Reno 15 series | 4 nuovi smartphone di fascia media con focus sulle fotocamere

Oppo presenta la serie Reno 15, una gamma di quattro smartphone di fascia media progettati per offrire prestazioni fotografiche avanzate. Dotati di fotocamere da almeno 50 MP e supporto AI, questi device sono ideali per chi cerca qualità e affidabilità in mobilità. Con batterie di lunga durata, la serie Reno 15 si propone come una scelta equilibrata per utenti che desiderano un buon equilibrio tra funzionalità e prezzo.

Negli scorsi giorni Oppo ha lanciato la nuova gamma dei suoi smartphone di fascia media con l’arrivo sul mercato della serie Reno15, vedendo debuttare 4 nuovi modelli pensati per essere dei “travel camera phone” grazie al supporto di fotocamere da almeno 50MP potenziate da strumenti AI-based e batterie con capienza fino a 6.500mAh. Il nuovo Reno15 Pro 5G (nella foto in apertura) arriva in un formato compatto ma resistente grazie al telaio in alluminio di grato aerospaziale, montando un display AMOLED da 6,32? con frequenza di refresh massima di 120Hz. Spinto dal SoC MediaTek Dimensity 8450, affiancato da 12GB di RAM LPDDR5X e fino a 512GB di memoria, il Reno15 Pro monta all’anteriore una camera da 50MP con lente wide, pensata per i vlogger, mentre al posteriore un sistema a tripla fotocamera con un sensore da 200MP per la principale, affiancata da due sensori da 50MP per ultra-wide e tele, permettendo di registrare video in 4K HDR; a chiudere, da metere in evidenza la batteria da ben 6. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oppo lancia la Reno 15 series: 4 nuovi smartphone di fascia media con focus sulle fotocamere Leggi anche: Vivo X300 series: in arrivo due nuovi smartphone flagship con fotocamere ZEISS – disponibilità e prezzi Leggi anche: OPPO svela la data di lancio dei Reno 15 e punta al debutto globale del Find X9 Ultra La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Oppo lancia la Reno 15 series: 4 nuovi smartphone di fascia media con focus sulle fotocamere - La nuova gamma di smartphone Oppo punta tutto su fotografia e autonomia, con sensori fino a 200MP e batterie fino a 6500mAh ... ilfattoquotidiano.it

