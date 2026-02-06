Dichiarazione redditi 2026 modelli pronti | ecco le nuove detrazioni che ti fanno recuperare soldi

Con l’arrivo del 2026, i contribuenti italiani devono prepararsi a nuove detrazioni che permetteranno di recuperare più soldi durante la dichiarazione dei redditi. I modelli sono già pronti e le novità puntano a favorire chi presenta la dichiarazione quest’anno.

Anche per le dichiarazioni dei redditi il 2026 si mostra come l'anno delle novità, in arrivo nuove detrazioni per i contribuenti. La stagione delle dichiarazioni dei redditi 2026 entra nel vivo con la pubblicazione delle nuove bozze dei modelli fiscali aggiornati alle disposizioni della Legge di Bilancio. Questi documenti consentono a professionisti, aziende e contribuenti di familiarizzare con le modifiche introdotte, preparando con anticipo la raccolta dei dati necessari. Le versioni definitive arriveranno nei prossimi mesi, insieme all'apertura ufficiale dei canali telematici per l'invio delle dichiarazioni.

Sono disponibili online le bozze dei modelli dichiarativi 2026, relativi all’anno d’imposta 2025, sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le bozze dei modelli di dichiarazione dei redditi per il 2026, tra cui il 730, il Modello Redditi, la Certificazione Unica, il 770, l’Iva e l’Irap.

