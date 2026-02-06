dichiarazione integrativa e controlli fiscali come cambiano i termini di accertamento

La presentazione della dichiarazione integrativa riapre i termini per i controlli fiscali. Anche se si tratta di una parte, i controlli possono riprendere dopo che il contribuente ha inviato la documentazione aggiornata. Le novità cambiano i tempi di verifica, rendendo più complesso il processo per chi deve dimostrare le proprie posizioni fiscali.

La presentazione della dichiarazione integrativa fa ripartire i termini di accertamento, anche se solo in parte. I tempi si allungano, infatti, solo per gli elementi che sono stati oggetto di integrazione o eventuali rettifiche: la nuova deadline, però, è allo stesso tempo a favore e a sfavore del contribuente. Se da un lato l’Agenzia delle Entrate ha più tempo per controllare che i dati comunicati siano corretti, dall’altro il contribuente ha più tempo per effettuare i versamenti aderendo al ravvedimento operoso. Tempi più lunghi per l’accertamento. Sono diverse le motivazione che possono portare un contribuente a presentare una dichiarazione integrativa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Un consulto Dichiarazione Sc 2024 anno 2023 integrativa viene presentata adesso nel 2026. La dichiarazione originale portava un credito (mai utilizzato in compensazione) l’integrativa di adesso porta un minor credito. Che sanzione si applica 150 euro opp facebook