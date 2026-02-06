Dichiarazione integrativa e controlli fiscali come cambiano i termini di accertamento

Da quifinanza.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presentazione della dichiarazione integrativa riapre i termini per i controlli fiscali. Anche se si tratta di una parte, i controlli possono riprendere dopo che il contribuente ha inviato la documentazione aggiornata. Le novità cambiano i tempi di verifica, rendendo più complesso il processo per chi deve dimostrare le proprie posizioni fiscali.

La presentazione della dichiarazione integrativa fa ripartire i termini di accertamento, anche se solo in parte. I tempi si allungano, infatti, solo per gli elementi che sono stati oggetto di integrazione o eventuali rettifiche: la nuova deadline, però, è allo stesso tempo a favore e a sfavore del contribuente. Se da un lato l’Agenzia delle Entrate ha più tempo per controllare che i dati comunicati siano corretti, dall’altro il contribuente ha più tempo per effettuare i versamenti aderendo al ravvedimento operoso. Tempi più lunghi per l’accertamento. Sono diverse le motivazione che possono portare un contribuente a presentare una dichiarazione integrativa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

dichiarazione integrativa e controlli fiscali come cambiano i termini di accertamento

© Quifinanza.it - Dichiarazione integrativa e controlli fiscali, come cambiano i termini di accertamento

Approfondimenti su Dichiarazione Integrativa

Eredità Agnelli, chiesto rinvio a giudizio per John Elkann per “dichiarazione dei redditi infedele”, imputazione coatta per 2 illeciti fiscali

La procura di Torino ha richiesto il rinvio a giudizio di John Elkann e del commercialista Gianluca Ferrero nell’ambito dell’indagine sull’eredità di Gianni Agnelli.

Bonifici ai parenti, quando scatta il rischio di controlli fiscali e segnalazioni antiriciclaggio

I bonifici tra parenti non sono soggetti a limiti di importo, ma in determinate circostanze possono attirare l’attenzione delle autorità fiscali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Dichiarazione Integrativa

Argomenti discussi: Dichiarazione IVA: la trasformazione dei crediti potenziali in crediti effettivi; Arrivano le lettere dell'Agenzia delle Entrate, a chi sono destinate e a cosa fare attenzione; Credito d’imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio; Rimborso IVA 2026: regole, importi e consigli operativi.

dichiarazione integrativa e controlliDichiarazione integrativa e controlli fiscali, come cambiano i termini di accertamentoLa presentazione della dichiarazione integrativa fa ripartire i termini di accertamento, anche se solo in parte. I tempi si allungano, infatti, solo per gli elementi che sono stati oggetto di ... quifinanza.it

Spese mediche in dichiarazione: controlli diretti per le detrazioni e nuovo calendario per la PrecompilataDal 2026 tutte le spese mediche, sanitarie e veterinarie sostenute nell’anno precedente dovranno essere comunicate entro il 31 gennaio e si introduce l’accesso diretto dell’Agenzia delle Entrate ai ... pmi.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.