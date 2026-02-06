Diana si sente male e muore in ospedale La famiglia fa denuncia e la cartella clinica viene acquisita

Diana Cojocaru, una donna di 36 anni originaria della Moldavia e residente a Roma, è morta mercoledì al Policlinico di Tor Vergata. La famiglia ha presentato denuncia, e la cartella clinica è stata sequestrata per chiarire le cause del decesso.

La donna, 36 anni, viveva a Castelverde e aveva un figlio di 12 anni. La sorella a RomaToday: "La verità non restituirà mia sorella, ma è l'unica forma di rispetto possibile" Diana Cojocaru, nata in Moldavia e residente da anni a Roma, è morta a 36 anni al Policlinico di Tor Vergata. La donna, giovane mamma, era sposata e lascia un figlio di 12 anni. Fatale sarebbe stato un malore, ma secondo la famiglia, che ha presentato regolare denuncia, in ospedale sarebbero successe cose “poco chiare”, come ha raccontato a RomaToday Inga, la sorella della vittima. La cartella clinica della 36enne, nel frattempo, è stata acquisita dagli inquirenti e sul corpo è stata eseguita anche l'autopsia.🔗 Leggi su Romatoday.it

