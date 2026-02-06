Dialogo tra generazioni | progetti che uniscono anziani e giovani

A Macerata, in una scuola superiore, si sta creando un ponte tra generazioni diverse. studenti e anziani si incontrano per condividere progetti e storie di vita. È un modo per avvicinare i giovani agli anziani, ascoltare le loro esperienze e costruire qualcosa insieme. La scuola diventa così un punto di partenza per un dialogo che coinvolge tutta la comunità.

Nel cuore della città di Macerata, in una scuola secondaria di secondo grado, un nuovo tipo di dialogo sta prendendo forma tra i giovani e gli anziani. È un’iniziativa nata per dare vita a “Cronisti in classe”, un progetto che da anni coinvolge studenti e persone senior in un confronto diretto, su temi come la Costituzione, la storia e la democrazia. Il movimento, sostenuto da Spi Cgil Macerata, è ormai un punto fermo nel panorama educativo locale, con un’esperienza consolidata che va oltre l’ambito scolastico, fino a toccare il territorio della memoria, della cultura e della costruzione di un futuro più consapevole.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Macerata Scuola

A Vitulano, studenti della scuola secondaria di I grado hanno visitato le residenze per anziani, instaurando un dialogo tra generazioni.

Questa mattina a Macerata si è svolto un incontro su un progetto che punta a rafforzare il dialogo tra le generazioni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Macerata Scuola

Argomenti discussi: Un progetto che promuove il dialogo tra le generazioni; Barilla e Università di Parma insieme per il progetto GenConnect: un nuovo programma di dialogo tra lavoro e università; GenConnect: Barilla e Unipr uniscono lavoro e università; MAKE IT GROW.

Un progetto che promuove il dialogo tra le generazioniAbbiamo aderito a questo progetto, Cronisti in classe, perché per Spi Cgil Macerata il dialogo tra generazioni è una ... msn.com

ADA tra intergenerazionalità e terzo settore avanzatoADA tra intergenerazionalità e terzo settore avanzato ... msn.com

Da sempre crediamo nel valore della formazione e del dialogo con le nuove generazioni. L’Open Day di ieri presso l’Istituto Tecnico Aeronautico di Forlì è stato un momento speciale: un’occasione preziosa per incontrare, ascoltare e parlare al futuro di questo facebook