Vitulano un dialogo tra generazioni gli studenti della Scuola Secondaria di I grado in visita alle residenze per anziani

"Gli anziani sono custodi della memoria, portatori di storia e amore". È con questo spirito che pochi giorni fa docenti e alunni della Scuola Secondaria di I grado di Vitulano hanno fatto visita agli ospiti della Casa Anziani Card. Camillo Mazzella, vivendo una giornata intensa di emozioni, solidarietà e autentico incontro tra generazioni. Accompagnati dai docenti prof.ssa Giusi Tecce, prof.ssa Maria Silvia Assante, prof.ssa Maria Rita Consalvo e prof. Francesco Matarazzo, gli studenti sono stati accolti con grande gioia dal personale della struttura e dagli anziani ospiti, felici di condividere il loro tempo e i loro ricordi con i più giovani.