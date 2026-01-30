Il soft power risorsa per i Paesi Rutelli | Con il potere dolce si guadagna in ogni senso

Il ministro Rutelli ha spiegato che il soft power, ovvero il potere attraverso la cultura, l’immagine e le relazioni, è una risorsa concreta per i Paesi. Secondo lui, usare questa forma di influenza permette di ottenere risultati in modo più efficace e duraturo, senza ricorrere alla forza o alle pressioni dirette. Rutelli ha sottolineato che con il potere dolce si può guadagnare in ogni senso, anche a livello internazionale. La sua idea è di puntare su cultura, dialogo e immagine per rafforzare il ruolo dell’Italia nel mondo.

Roma, 30 gennaio 2026 – Il soft power non è un concetto astratto, né una categoria buona solo per i manuali di relazioni internazionali. È, al contrario, una leva concreta di crescita economica, competitività e benessere. Un capitale immateriale che produce effetti molto materiali. È questo il messaggio che arriva dalla settima Conferenza del Soft Power Club, in corso a Roma, rilanciato con forza dal suo fondatore e presidente Francesco Rutelli. "Il soft power, il potere della persuasione, è fuori moda? Forse per alcuni. Ma i suoi valori non sono soltanto etici, sono estremamente concreti", ha spiegato Rutelli aprendo i lavori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il soft power risorsa per i Paesi. Rutelli: "Con il potere dolce si guadagna, in ogni senso"

