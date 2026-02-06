Due ragazzi morti a Saronno in un incidente stradale nella notte

Questa notte a Saronno un gravissimo incidente ha portato alla morte di due ragazzi, di 22 e 20 anni. Erano a bordo di un'auto che si è schiantata in viale Europa. I soccorsi sono intervenuti subito, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarli. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo.

Incidente stradale, auto si schianta contro un albero: morti due ragazzi Una notte tragica a Saronno, alle porte della Brianza. Schianto nella notte a Saronno, l'auto finisce contro un albero: morti due giovani di 22 e 24 anni Un incidente mortale si è verificato nella notte a Saronno, lungo viale Europa. Schianto nella notte a Saronno, l'auto finisce contro un albero: morti due giovani di 22 e 24 anniL'Audi sulla quale viaggiavano si è schiantata poco prima delle 2 contro una pianta in viale Europa. I due ragazzi risiedevano a Caronno Pertusella e a Garbagnate Milanese ... ilgiorno.it Incidente fatale a Saronno: auto si schianta contro un albero, morti due 20enniGrave incidente notturno a Saronno: due giovani hanno perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiavano si è schiantata contro un albero. notizie.it Due ragazzi di 22 e 24 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte di venerdì a Saronno (Varese). Lo schianto non ha lasciato scampo ai due giovani, che sono probabilmente deceduti sul colpo. L'auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori st

