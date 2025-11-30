Incidente nel cosentino morti due ventenni Quattro i feriti sulla statale Jonica

Roma, 30 novembre 2025 - Tragico incidente nella notte nel cosentino dove due ventenni, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, hanno perso la vita e altre quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave. Lo scontro tra una Fiat Panda e un'Alfa Romeo Mito è avvenuto verso le 3.30 sulla statale Jonica, nel cosentino. L'incidente tra le due auto è avvenuto all'altezza dell'incrocio degli Stombi, il bivio che collega la statale 534, la Cammarata-Stombi, con la statale 106. La Panda cui viaggiavano 4 giovani dai 16 ai 20 anni di età, tutti di Cassano allo Ionio, ha avuto la peggio. L'impatto, particolarmente violento, ha reso complesse le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incidente nel cosentino, morti due ventenni. Quattro i feriti sulla statale Jonica

