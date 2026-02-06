Deve scontare più di 5 anni di carcere per furti e rapine | 55enne arrestato a Medesano

I carabinieri di Medesano hanno arrestato un uomo di 55 anni che deve scontare più di cinque anni di carcere. L’uomo, residente in zona, era stato condannato per furti e rapine. I militari lo hanno trovato e portato in caserma dopo aver eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Bologna. Ora si trova in cella in attesa di scontare la pena.

