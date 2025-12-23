Orio al Serio arrestato 33enne | deve scontare 8 mesi di carcere per furti in aeroporto

Un uomo di 33 anni è stato arrestato all’aeroporto di Orio al Serio dalla Polizia di Frontiera. Deve scontare otto mesi di carcere e pagare una multa per furti commessi su veicoli parcheggiati nello scalo. L’operazione si inserisce nel contrasto ai reati nei pressi delle aree aeroportuali, garantendo maggiore sicurezza per i viaggiatori e la tutela dei beni in sosta.

NELLO SCALO. Un 33enne italiano è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera all'aeroporto di Orio al Serio: deve scontare otto mesi di carcere e pagare una multa per una serie di furti su auto in sosta nei parcheggi dello scalo.

