Il giudice di Brescia ha condannato a due anni e otto mesi di carcere don Jordan Coraglia, l’ex parroco di Castelcovati. È stato trovato colpevole di aver detenuto materiale pedopornografico, tra foto e video hard con minorenni. La sentenza arriva dopo un’indagine che ha portato alla luce comportamenti gravissimi.

Castelcovati (Brescia), 6 febbraio 2026 – Due anni e otto mesi di reclusione: è la condanna inflitta dal gip di Brescia a don Jordan Coraglia, ex parroco di Castelcovati (Brescia), riconosciuto colpevole di detenzione di materiale pedopornografico. L'uomo era stato trovato in possesso di circa 1.500 file, tra immagini e video, raffiguranti minorenni, ottenuti principalmente via Telegram. L' arresto risale a maggio 2025. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il sacerdote aveva ammesso le proprie responsabilità. Le indagini erano partite da un altro filone investigativo che aveva già coinvolto un medico di Torino e hanno portato gli inquirenti ad analizzare il telefono dell'ex parroco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Foto e video hard con minorenni: don Jordan Coraglia condannato per detenzione di materiale pedopornografico

Approfondimenti su Castelcovati Brescia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Castelcovati Brescia

Argomenti discussi: Adesca sui social la figlia di 14 anni dell’ex compagna e si fa mandare video intimi: a processo; Filmati hard con bimbe di 9 anni: a processo un operaio di 50 anni di Suzzara; Dai file di Jeffrey Epstein ecco le foto hard di Andrea, ex principe di Inghilterra; Quale hard disk esterno acquistare.

Migliori hard disk esterni (gennaio 2026)In questa dettagliata guida vi spiegheremo che cos'è un hard disk esterno e quali sono i modelli migliori da acquistare in questo momento. msn.com

L'inchiesta è scattata dopo un'attività sotto copertura svolta dal Cncpo, durata più di due anni, che ha consentito di individuare quelli che sono ritenuti i promotori del gruppo: il sacerdote bresciano don Jordan Coraglia, parroco di Castelcovati, e un medico, già facebook