Detenuto morto a 21 anni chiesta la condanna per dottoressa di Belcolle e poliziotto | accusa di omicidio colposo

La procura ha chiesto un anno di reclusione per Elena Niniashvili, la dottoressa di Belcolle, e otto mesi per il poliziotto coinvolto nella morte di Hassan Sharaf, il 21enne deceduto in carcere. La vicenda si è conclusa con l’accusa di omicidio colposo e ora si aspetta la sentenza.

Requisitoria del procuratore generale nel processo alla dottoressa del reparto di medicina protetta e all'agente della penitenziaria responsabile dell'isolamento nel carcere di Mammagialla Un anno di reclusione per il medico e otto mesi per il poliziotto, entrambi per omicidio colposo. È la richiesta di condanna nel processo sulla morte di Hassan Sharaf per Elena Niniashvili, dottoressa del reparto di medicina protetta dell'ospedale di Viterbo, e per l'agente della penitenziaria Massimo Riccio, responsabile della sezione di isolamento del carcere di Mammagialla, dove la vittima era detenuta.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

La Procura di Trieste ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati per omicidio colposo, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Andrea Misson, 21 anni, deceduto a causa di un grave incidente sul lavoro avvenuto il 6 ottobre in un cantiere edile.

Una dottoressa del pronto soccorso del Policlinico di Bari è indagata per omicidio colposo in relazione alla morte di una paziente di 39 anni avvenuta il 7 dicembre scorso.

