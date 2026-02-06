Dentro San Siro | ecco i preparativi per lo show di apertura delle Olimpiadi

Milano si prepara a ospitare l’apertura delle Olimpiadi del 2026. Questa mattina, sul prato dello stadio San Siro, i lavori sono in pieno svolgimento. La pedana è già pronta, e da vicino si vede come i tecnici stanno sistemando gli ultimi dettagli. Le squadre di allestimento lavorano svelti, mentre i volontari controllano che tutto sia in ordine. L’atmosfera è carica di tensione, ma anche di entusiasmo. Tra qualche ora, qui si svolgerà uno degli eventi più attesi di questa edizione.

Milano, 6 febbraio 2026 – Sul prato di San Siro (ricoperto da una pedana) sembra prendere vita una tavolozza da pittore. Enormi tubetti di colore versano il loro contenuto su una spirale a quattro ingressi, mentre di lato delle statue attendono sotto le teche. Alle 15 del 6 febbraio fervono i preparativi all'interno di San Siro: mancano solo cinque ore all'inizio della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina e tutto dorvà essere pronto. In queste immagini e nel video si vede l'interno della Scala del calcio trasformarsi per fare posto allo show di questa sera.

