Olimpiadi dentro lo stadio San Siro | ecco i preparativi per la cerimonia di apertura

Alle 20, lo stadio San Siro si riempie di attesa. I preparativi per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina sono ormai quasi conclusi. Migliaia di spettatori si sistemano nelle tribune, mentre gli organizzatori lavorano agli ultimi dettagli. Tra luci, musiche e scenografie, tutto è pronto per dare il via a un evento che attirerà l’attenzione di tutto il mondo.

Alle 20 inizia lo spettacolo più atteso, la cerimonia d'apertuda dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina. E dentro lo stadio Meazza si lavora per mettere tutto a posto prima dello show, che dovrebbe durare tre ore.

