Denti rotti e lesioni dopo una caduta in una buca | disavventura per un non vedente

Questa mattina un uomo di 43 anni di San Donaci si è ritrovato a terra dopo aver perso l’equilibrio in via Aspromonte. La caduta, causata da una buca non segnalata, gli ha provocato gravi ferite al volto e diversi denti rotti. Il non vedente stava tornando a casa dal lavoro, usando il suo bastone come sempre, quando è scivolato e si è fatto male. Ora si trova in ospedale, in attesa di interventi e di capire se ci saranno ulteriori danni.

Un 43enne disabile inciampa rovinosamente a causa di una voragine non segnalata. Gravi carenze nella manutenzione stradale e nella gestione della sicurezza urbana. La denuncia: "Un paese incivile" SAN DONACI - Ogni giorno lo stesso percorso, con il bastone come unica guida. Ma il 29 gennaio scorso, mentre rientrava a casa dal lavoro, un 43enne non vedente di San Donaci è caduto rovinosamente in una buca, in via Aspromonte, riportando un grave trauma facciale, con rottura di alcuni denti, e diverse lesioni. Conseguenza di lavori dell'Acquedotto Pugliese, lasciati "completamente privi di segnalazione".

