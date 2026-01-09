Omicidio di Taleggio l’autopsia non scioglie il nodo | Lesioni compatibili anche con una caduta

Sono stati resi noti i primi risultati dell’autopsia sull’operaio egiziano deceduto a Taleggio. Le lesioni riscontrate sono compatibili con una caduta, senza chiarire definitivamente le cause della morte. L’indagine rimane aperta, mentre l’artigiano accusato di omicidio si è avvalso del diritto di non rispondere. La vicenda continua a essere oggetto di approfondimenti per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Taleggio, l'autopsia sul corpo di Hassan Matried non scioglie il giallo: il medico legale lascia aperta l'ipotesi della caduta - Non è escluso che sia precipitato dal tetto della casa di Verdellino, dove è morto ... bergamo.corriere.it

Giallo di taleggio, l’autopsia non scioglie i dubbi: resta aperta anche l’ipotesi della caduta - Non è bastata a sciogliere i dubbi l’autopsia eseguita venerdì 9 gennaio sul corpo di Hassan Matried, il 43enne egiziano trovato senza vita a ... bergamonews.it

Omicidio di Taleggio, il fermato tace davanti al gip: si attende l’autopsia. Il 53enne indagato aveva parlato di un incidente. L’esame chiarirà i gravi traumi alla testa della vittima Articolo nei commenti - facebook.com facebook

Resta aperta la ricostruzione sulla morte dell’operaio egiziano. In carcere l’artigiano accusato di omicidio, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.