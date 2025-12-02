Corruzione all' Ars fissata l' udienza preliminare per il presidente Galvagno

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura, è stata fissata l'udienza preliminare per il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, per la sua ex portavoce Sabrina De Capitani, per il suo autista e dipendente dell'Ars, Roberto Marino, per l'imprenditrice Marcella Cannariato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

