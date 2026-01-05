Sala slot vicino alle scuole scatta una nuova raccolta firme | Servono regole ferree per evitare il degrado
Una nuova raccolta firme sarà consegnata a Palazzo Manfredi, dopo che cittadini di San Rocco hanno iniziato a chiedere regole più stringenti per le sale slot, in particolare quella aperta in via Granarolo. La preoccupazione riguarda l’area, vicina a scuole e campi sportivi, e mira a prevenire il degrado e tutelare la sicurezza dei residenti e dei giovani.
Saranno consegnate a Palazzo Manfredi le firme raccolte dai cittadini che un mese fa hanno cominciato a stilare delle richieste dopo l’apertutura di una nuova sala slot in via Granarolo nel quartiere di San Rocco, in un’area dove sono presenti scuole e campi sportivi.Leggi le notizie di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Como, al via una raccolta firme contro la riorganizzazione delle scuole voluta da Rapinese
Leggi anche: Il Tar sospende fino all'udienza il divieto alle slot machines in una sala giochi di Riccione
Modena, sala giochi vicino ad un luogo sensibile. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso dell’azienda e dà ragione al Comune; Sala giochi troppo vicina a una scuola, chiusa senza risarcimento: la decisione del Consiglio di Stato; Sala giochi chiusa perché troppo vicina a una scuola, nessun indennizzo.
Sale slot vicino al centro anti ludopatia, Sampierdarena si mobilita per chiuderle - Genova – Il paradosso è che il distretto 9 del Servizio per le dipendenze patologiche (Serd) dell’Asl 3 di via Molteni, che a Sampierdarena si occupa di comportamenti compulsivi come il gioco ... ilsecoloxix.it
Sala giochi abusiva, maxi sequestro di slot machine Durante i controlli sono stati sequestrati oltre 26chili di fuochi d'artificio venduti abusivamente... - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.