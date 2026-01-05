Sala slot vicino alle scuole scatta una nuova raccolta firme | Servono regole ferree per evitare il degrado

Una nuova raccolta firme sarà consegnata a Palazzo Manfredi, dopo che cittadini di San Rocco hanno iniziato a chiedere regole più stringenti per le sale slot, in particolare quella aperta in via Granarolo. La preoccupazione riguarda l’area, vicina a scuole e campi sportivi, e mira a prevenire il degrado e tutelare la sicurezza dei residenti e dei giovani.

Saranno consegnate a Palazzo Manfredi le firme raccolte dai cittadini che un mese fa hanno cominciato a stilare delle richieste dopo l'apertutura di una nuova sala slot in via Granarolo nel quartiere di San Rocco, in un'area dove sono presenti scuole e campi sportivi.

