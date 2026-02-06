Decretosicurezza Meloni | giudizi doppiopesisti non saranno più accettati si passa a misure più severe

Giorgia Meloni ha annunciato che il governo non tollererà più giudizi doppiopesisti e sta preparando misure più dure contro il crimine. In diretta su Dritto e rovescio, la Premier ha ribadito che non si fermeranno davanti a nulla, anche se questo significa adottare provvedimenti più severi.

**Giorgia Meloni interviene in diretta su Dritto e rovescio, affermando che il governo non si fermerà davanti a nessuna misura per contrastare il crimine. Il premier, nel pomeriggio di martedì 5 febbraio 2026, durante il suo intervento in diretta televisiva, annuncia il via al decreto sicurezza, con un impegno netto a rendere il Paese più sicuro. L'obiettivo è fronteggiare la crescente criminalità urbana, con particolare attenzione alla diffusione delle attività illegali nei territori e alla protezione dei cittadini.** La prima parte dell'intervento, concesso in occasione della puntata di *Dritto e rovescio* su Rete4, vede il premier Giorgia Meloni parlare di «giudizi doppiopesisti», un'espressione che riferisce a quei provvedimenti o sentenze che, secondo lei, non vengono applicati con la severità necessaria per garantire la sicurezza pubblica.

