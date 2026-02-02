Dopo gli scontri di Torino il governo è pronto al nuovo decreto Sicurezza

Il governo italiano si muove subito dopo gli scontri di Torino. Venerdì sera, durante una manifestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna, gruppi di manifestanti e forze dell’ordine si sono affrontati con violenza. Sono stati danneggiati alcuni beni e sono rimasti feriti alcuni agenti. Ora il governo promette un decreto Sicurezza più severo per affrontare queste situazioni.

Il governo ha deciso di non perdere tempo e vuole dare una risposta severa e veloce a quanto accaduto sabato a Torino: durante una manifestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna, ci sono stati sconti tra manifestanti e forze dell'ordine che hanno causato diversi danneggiamenti e al ferimento di qualche agente. Giorgia Meloni vuole dare seguito alla promessa fatta a uno dei poliziotti finiti in ospedale: "Faremo quello che serve per ripristinare le regole in questa nazione", aveva detto. E così alle 11.30 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riunirà i vice Antonio Tajani (in collegamento perché in missione al Sud nelle regioni colpite dal maltempo) e Matteo Salvini, assieme ai ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa), Carlo Nordio (Giustizia), oltre ai sottosegretari Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il governo vuole approvare il nuovo decreto Sicurezza già mercoledì.

Dopo gli scontri a Askatasuna, il governo di Giorgia Meloni ha presentato un nuovo piano per la sicurezza.

