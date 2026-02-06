Decreto Sicurezza UNARMA Puglia | Svolta storica sull’Atto Dovuto Più tutele per noi che operiamo sul territorio

Un gruppo di agenti di polizia e rappresentanti di UNARMA Puglia festeggiano una svolta importante arrivata con il nuovo decreto sicurezza. Dopo settimane di preoccupazioni e discussioni, ora le forze dell’ordine sentono di aver ottenuto maggiori tutele e riconoscimento per il lavoro che svolgono ogni giorno sul territorio. La soddisfazione è palpabile tra gli agenti, che parlano di una vittoria del buonsenso e di un passo avanti per la sicurezza di tutti. La novità porta un po’ di serenità a chi indossa una divisa e si impeg

Tarantini Time Quotidiano Una vittoria del buonsenso che restituisce serenità a chi, ogni giorno, veste una divisa nelle nostre strade. UNARMA, associazione sindacale di lungo corso dell’Arma dei Carabinieri al termine dei festeggiamenti per il suo 33° compleanno dalla fondazione, esprime profonda soddisfazione per l’accoglimento delle proprie proposte nel testo del Decreto Sicurezza riguardante il superamento dell’iscrizione automatica degli agenti nel registro degli indagati.?La norma segna un punto di rottura con il passato: d’ora in avanti, gli agenti delle Forze dell’Ordine non saranno più iscritti automaticamente nel registro degli indagati per aver agito nell’adempimento del proprio dovere (uso legittimo delle armi o legittima difesa). 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Decreto Sicurezza, UNARMA Puglia: «Svolta storica sull’Atto Dovuto. Più tutele per noi che operiamo sul territorio» Approfondimenti su Decreto Sicurezza Puglia Emergenza Sicurezza Taranto, UNARMA Puglia: “Basta sottovalutazioni. Lo Stato riprenda il controllo del territorio contro la deriva delle baby gang” L’emergenza sicurezza a Taranto richiede un intervento deciso. Più tutele sul lavoro per chi ha avuto un tumore: cosa prevede il nuovo decreto «che tocca la vita concreta delle persone» Il nuovo decreto introduce misure per rafforzare le tutele sul lavoro a favore di chi ha affrontato un tumore, contribuendo a garantire pari opportunità e protezione. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Decreto Sicurezza Puglia Argomenti discussi: DDL Sicurezza: più tutela per i nostri poliziotti. Decreto Sicurezza: via libera del Cdm, Meloni rivendica approccio più duroROMA – Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo pacchetto sicurezza, con le modifiche e le garanzie concordate con il Quirinale. Il decreto introduce misure severe di prevenzione per argin ... giornaledipuglia.com Oggi in Consiglio dei ministri arriva il nuovo pacchetto Sicurezza del governo Meloni, con un decreto e un disegno di legge. Ieri il sottosegretario Mantovano ha incontrato il presidente della Repubblica Mattarella: al termine della riunione, su ‘spinta’ del Quirin facebook Tutte le misure del decreto Sicurezza: fermo preventivo di 12 ore e niente coltelli ai minorenni x.com

