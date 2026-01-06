Emergenza Sicurezza Taranto UNARMA Puglia | Basta sottovalutazioni Lo Stato riprenda il controllo del territorio contro la deriva delle baby gang
L’emergenza sicurezza a Taranto richiede un intervento deciso. UNARMA Puglia evidenzia l’urgenza di un controllo rafforzato da parte dello Stato, per contrastare l’aumento delle baby gang e garantire la tutela dei cittadini. Recenti fatti di cronaca, come quelli in Viale Liguria, sottolineano la necessità di azioni concrete per prevenire ulteriori rischi e ripristinare la sicurezza nel territorio.
Tarantini Time Quotidiano La Segreteria Regionale Puglia di UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri interviene con estrema fermezza a seguito dei gravissimi fatti di cronaca registrati in Viale Liguria, dove un manipolo di giovanissimi ha bersagliato auto in corsa mettendo a repentaglio l’incolumità dei cittadini per il solo fine di una macabra visibilità sui social media. “Quanto accaduto in Viale Liguria non è un episodio isolato, ma l’apice di un’escalation criminale che UNARMA denuncia da tempo”, dichiara il Segretario Generale Nicola Magno. “Dalle aggressioni alle pattuglie nei quartieri periferici si è passati all’attacco diretto alla cittadinanza nel cuore commerciale di Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
