Il nuovo decreto introduce misure per rafforzare le tutele sul lavoro a favore di chi ha affrontato un tumore, contribuendo a garantire pari opportunità e protezione. La normativa mira a mitigare gli effetti delle esperienze oncologiche sulla vita lavorativa, sostenendo la reintegrazione e la tutela dei diritti delle persone interessate. Un passo importante per migliorare l’inclusione sociale e la qualità della vita di chi ha vissuto questa condizione.

Prosegue l’impegno del governo per garantire che le persone che hanno vissuto una patologia oncologica non ne restino penalizzate a livello sociale e lavorativo. Il ministero del Lavoro, di concerto con quello della Salute, ha adottato un decreto per garantire parità di opportunità nell’inserimento e nella permanenza al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi. Il decreto si inserisce nel solco tracciato dalla legge sull’oblio oncologico ed è frutto di un ampio confronto con le associazioni dei pazienti. Calderone: «Un passo che tocca la vita concreta delle persone». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Più tutele sul lavoro per chi ha avuto un tumore: cosa prevede il nuovo decreto «che tocca la vita concreta delle persone»

Leggi anche: Carta d’identità, stop al rinnovo per chi ha più di 70 anni: cosa prevede il decreto semplificazioni

Leggi anche: Bove emoziona il Senato: nasce la legge sul primo soccorso: “Non è per me, è per chi non ha avuto tutele”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Nuove tutele per i lavoratori con malattie oncologiche, invalidanti e croniche; Con la nuova legge 106, aumentano le tutele e i diritti per i lavoratori fragili; BPPB, PIÙ TUTELE ECONOMICHE E NORMATIVE NELL’ACCORDO SUL CIA; Legge 104 e nuova 106: più permessi, cosa cambia per i lavoratori fragili e quali documenti servono.

Oblio oncologico, decreto attuativo operativo. Più tutele per il reinserimento lavorativo - Adottato il decreto attuativo della legge 193/2023 sull’oblio oncologico. Rafforzate le tutele per l’accesso alle politiche attive e il rientro al lavoro delle persone guarite da tumore ... doctor33.it

Oblio oncologico, via libera al decreto: più tutele sul lavoro per i guariti dal cancro - Copyright Business Wire 2025 Rendere pienamente operative le tutele previste dalla legge sull’oblio oncologico ... msn.com

TIRSO, interrogazione in Regione: AVS e Sinistra Italiana “serve chiarezza su tutele e lavoro, segnalazioni su Naspi irregolare e Tfr non pagato” - facebook.com facebook