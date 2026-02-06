Decreto sicurezza | prigione preventiva per 12 ore É democrazia? Segui la diretta con Peter Gomez e Antonio Massari

Alle 16, torna la diretta con Peter Gomez e Antonio Massari. Oggi si parlerà del nuovo decreto sicurezza e della sua misura più discussa: la prigione preventiva di 12 ore. Un tema che sta dividendo l’opinione pubblica e che in molti considerano troppo severo. Gomez e Massari analizzeranno le implicazioni di questa norma, tra criticità e possibili conseguenze.

Alle 16 torna la diretta con Peter Gomez, oggi il direttore parlerà del decreto sicurezza con Antonio Massari per rispondere alla domanda: "prigione preventiva per 12 ore. É democrazia?" Sulle liste d'attesa Gabanelli dà i numeri ma non le cause. Io dico: la sinistra ha 'bombardato' la sanità Dl sicurezza, Nordio: "Vogliamo evitare il ritorno delle Br". E Salvini rilancia: "Porteremo la cauzione in Parlamento" Rave, naufragio di Cutro, baby gang di Caivano, "ecoterroristi", coltelli e scontri di Torino: così la destra usa la cronaca per fare decreti Sicurezza, nel dl c'è il fermo preventivo: ma il pm potrà annullarlo.

