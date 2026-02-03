Decreto sicurezza, emergenza o propaganda La diretta con Gomez e Mantovani

Alle 16, Peter Gomez e Alessandro Mantovani si collegano in diretta per discutere del decreto sicurezza. La trasmissione si concentra sulle sue implicazioni, con i due giornalisti che cercano di capire se si tratta di una misura necessaria o di un’operazione di propaganda. La discussione arriva in un momento delicato, con opinioni divise tra chi difende le nuove norme e chi le critica duramente.

Decreto sicurezza, emergenza o propaganda? Alle 16 ne parlano in diretta Peter Gomez e Alessandro Mantovani Chi fa politica recita una parte. Parla, urla, convince, manipola e intimorisce A 4,9 milioni di fuori sede viene negato (ancora) il diritto di voto. La nostra battaglia va avanti Referendum, l’appello dei comitati del No per il voto fuori sede. M5s e Avs offrono posti da rappresentante di lista “Il generale Roberto Vannacci lascia la Lega”: atteso a ore l’annuncio. Fonti del partito: “Si dimetta da eurodeputato” Pacchetto Sicurezza, l’ok slitta a giovedì: non ci sarà la cauzione per le piazze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il governo italiano sta considerando di inserire immediatamente nel decreto legge le norme anti-coltelli, in risposta al recente aumento di episodi di violenza, come quello di La Spezia.

Argomenti discussi: Decreto sicurezza, minori e maranza i nuovi nemici dell'ordine pubblico; Pacchetti sicurezza, lo Stato di diritto nell’era dell’emergenza perenne; Cosa vuole fare il governo Meloni con il decreto Sicurezza: quando arrivano le nuove norme; Dall'emergenza ai dati. Come la digitalizzazione sta trasformando la sicurezza nei cantieri italiani.

Sul decreto sicurezza sappiamo due o tre cose, per oraIl pacchetto di norme a cui sta lavorando il governo dovrebbe essere composto da un decreto legge (che forse sarà varato mercoledì dal Consiglio dei ministri) e da un disegno di legge. Si parla di scu ... today.it

In arrivo un nuovo Decreto Sicurezza, cosa sappiamo su quanto prevedeHo convocato una riunione per parlare delle minacce all'ordine pubblico di questi giorni e per valutare le nuove norme del decreto sicurezza. Faremo quello che serve per ripristinare le regole in que ... tg24.sky.it

#ottoemezzo Askatasuna, i dubbi di Trinca sul nuovo decreto sicurezza: “La sicurezza non può essere repressione” x.com

Gli scontri di Torino riaccendono i riflettori sul decreto sicurezza. Oggi, una riunione di governo ha messo a punto la stretta - facebook.com facebook