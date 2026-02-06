Decreto Sicurezza Novara difende le famiglie | sanzioni ingiuste in un momento in cui i genitori sono privi di un sistema che sostenga

Daniele Novara attacca il Decreto Sicurezza, definendolo una crudeltà verso le famiglie. In una intervista, il pedagogista critica le sanzioni ai genitori dei minori trovati con coltelli, sottolineando come queste misure arrivino in un momento in cui le famiglie si trovano senza un sistema di supporto adeguato. Novara chiede maggiore attenzione alle difficoltà delle famiglie, che si sentono abbandonate e senza strumenti per gestire situazioni delicate.

Matteo Salvini propone di mettere i metal detector nelle scuole superiori e di multare i genitori con multe da mille euro, per spingere le famiglie a responsabilizzarsi.

Il Governo ha approvato nuove norme che prevedono sanzioni da 500 a 12mila euro per chi dà armi o coltelli ai minori.

Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello.

Meloni, la sicurezza con giudizio. Mattarella lima il decreto. Fermi, pene, aggravanti. Nordio evoca le Brigate RossePassa il decreto sicurezza ma sarà il pm a decidere sul fermo di prevenzione. Nuovi reati, tutele penali per gli agenti. Il Colle costituzionalizza il testo e il governo rimanda il blocco navale. Melo ... ilfoglio.it

Ancora una volta ci ha dovuto pensare Mattarella. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto sui contenuti del decreto Sicurezza e del decreto relativo al Ponte sullo Stretto di Messina, chiedendo modifiche significative prima dell’esame defi facebook

Con il decreto Sicurezza approvato ieri il governo di Giorgia Meloni nei suoi tre anni di governo ha introdotto 19 nuovi reati (dato aggiornato a quello del @DataroomCorsera di Milena Gabanelli di novembre). Uno ogni due mesi. x.com