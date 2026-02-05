Nordio evoca Br | Evitare ritorno Opposizioni | ‘Irresponsabile’

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha parlato chiaro durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Ha sottolineato che bisogna puntare su prevenzione e repressione per evitare il ritorno delle Brigate Rosse. Le opposizioni hanno subito criticato le sue parole, giudicandole irresponsabili. Nordio ha voluto mettere in guardia, senza giri di parole, contro il rischio di rivedere episodi di violenza di quegli anni.

Roma, 5 feb. (askanews) – "Prevenzione" e "repressione" per evitare il ritorno delle Brigare Rosse. A evocare, nella conferenza stampa al termine del Cdm, lo spettro delle BR è il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il governo, dopo una lunga interlocuzione con il Quirinale, ha appena approvato il pacchetto sicurezza: un decreto e un ddl con norme che riguardano anche l'ordine pubblico nelle manifestazioni, dopo quanto accaduto a Torino. Nordio lo presenta in sala stampa a Palazzo Chigi insieme al collega dell'Interno Matteo Piantedosi. "Cinquanta anni fa quando sono entrato in magistratura – dice il guardasigilli – una mia prima inchiesta fu sulla colonna veneta delle Br, nata per una insufficiente attenzione da parte dello Stato verso certe forme di aggressività odiosa in un primo momento trascurata anche da parte della cosiddetta società civile.

