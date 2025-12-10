Montefredane il sindaco Aquino | Tolleranza zero contro i vandali

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha espresso una posizione ferma contro il vandalismo che ha colpito il patrimonio pubblico del paese. Con un tono deciso, invita alla tolleranza zero nei confronti di chi danneggia le proprietà comuni, sottolineando l’importanza di tutela e rispetto per il patrimonio della comunità.

Il sindaco Ciro Aquino interviene con toni duri sui recenti episodi di vandalismo che hanno interessato alcune aree del patrimonio pubblico comunale. In una nota diffusa ieri, il primo cittadino ha definito "non più tollerabile" il ripetersi di danneggiamenti e comportamenti incivili. Aquino, pur ribadendo il proprio "convinto impegno a favore della libertà e delle esigenze dei giovani", ha sottolineato come "non possa essere accettata l'ostinata volontà di distruggere quanto è stato realizzato con impegno, fatica e sacrifici". Il sindaco ha inoltre richiesto alla Polizia Municipale di avviare accertamenti per individuare eventuali responsabili degli atti vandalici: "Sarò inflessibile con chi non mostra rispetto per la comunità di Montefredane", ha affermato.