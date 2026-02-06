Debutta 2 + 2 = 5? monologo scritto e interpretato da Lino Terra
Domani sera alle 21, il Teatro Panettone di Ancona ospita il debutto di
Evento da non perdere domani sera (ore 21) al Teatro Panettone di Ancona. All’interno del cartellone ‘Made in Marche’, che fa parte della stagione curata dal gruppo teatrale Recremisi in collaborazione con l’Amat e con il patrocinio del Comune sarà rappresentato lo spettacolo ‘ 2 + 2 = 5? ’, monologo teatrale scritto e interpretato da Lino Terra. Il paradossale e interrogativo risultato dell’addizione assunta a titolo dello spettacolo rappresenta la perfetta sintesi del distopico mondo immaginato da George Orwell nel suo profetico libro ‘ 1984 ’, scritto nel 1948 dopo i vari disastri della seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
